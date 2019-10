Personal-Karussell am Ratstisch

Baden-Baden

Baden-Baden

Grundstück verkauft Baden-Baden (cri) - Die Eigentümerfamilien Werr und Fischer haben ihr Grundstück (Foto: Wilhelm Architektur) zur Errichtung eines Pflegeheims in Steinbach an das Familienunternehmen Wilhelm Architektur aus Achern veräußert. Das wurde gestern völlig überraschend bekannt.

Rastatt

Rastatt

Wieder längere Wartezeiten Rastatt (dm) - Seit etwa Mitte Mai müssen Kunden des Ausländeramts in Rastatt wieder mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Grund seien unter anderem Krankheitsfälle bei zugleich verstärktem Zulauf wegen Anträgen auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen (Foto: av).

Bühl

Bühl

Sanierungsstau in Sportstätten Bühl (jo) - Die glänzenden Jahresabschlüsse 2018 der Stadtwerke GmbH und Sportstätten GmbH sind nur die eine, glänzende Seite der Medaille. Die andere, die schlechte, sind gravierende Sanierungsstaus in der Schwarzwaldhalle und im Schwarzwaldbad (Foto: bema/av).

Baden-Baden

Baden-Baden

Plädoyer für Europa Baden-Baden (vo) - Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Europa warb EU-Kommissar Günther Oettinger beim Mittelstandstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Baden. Dort wurde unter anderem der VR-Innovationspreis vergeben (Foto: BWGV).