Keine Hoffnung mehr

Baden-Baden

Betrunkener Radler stürzt Baden-Baden (red) - Zu viel Alkohol dürfte der Grund für einen Fahrradunfall am Sonntagabend in der Ooser Bahnhofstraße gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 29 Jahre alter Mann die Kontrolle über sein Mountainbike verloren und ist gestürzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zu viel Alkohol dürfte der Grund für einen Fahrradunfall am Sonntagabend in der Ooser Bahnhofstraße gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 29 Jahre alter Mann die Kontrolle über sein Mountainbike verloren und ist gestürzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gernsbach

Früherer Chefarzt feiert 70. Gernsbach (vgk) - Die meisten Murgtäler haben Dr. Kurt Brandstetter als Chefarzt der Inneren Medizin des Klinikums Mittelbaden kennengelernt. Rund 29 Jahre arbeitete der Mediziner im Kreiskrankenhaus Forbach. Am Samstag feiert der Arzt seinen 70. Geburtstag (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Die meisten Murgtäler haben Dr. Kurt Brandstetter als Chefarzt der Inneren Medizin des Klinikums Mittelbaden kennengelernt. Rund 29 Jahre arbeitete der Mediziner im Kreiskrankenhaus Forbach. Am Samstag feiert der Arzt seinen 70. Geburtstag (Foto: vgk). » - Mehr