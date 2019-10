HLA baut Windrad auf

Gernsbach

Unfallflucht vor Reha-Zentrum Gernsbach (red) - Bei einem Parkmanöver vor dem Reha-Zentrum in Gernsbach ist am Montag ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Ein silberner Citroën Berlingo wurde hinten links am Kotflügel und an der Stoßstange demoliert (Symbolfoto: dpa).

Personal-Karussell am Ratstisch Loffenau (stj) - Als eine der ersten Gemeinden im Landkreis hat Loffenau den neuen Gemeinderat verpflichtet. Am Dienstag standen natürlich auch Verabschiedungen im Fokus - insbesondere von Helmut Möhrmann, dem langjährigen Fraktionschef von SPD & ALB (Foto: Archiv).

Koegl und Rathmer räumen ab Baden-Baden (rawo) - Bei den Mehrkampfmeisterschaften der U 16 und U 14 sowie der U 12 des hiesiegen Leichtathletikkreises sammelten der 14-jährige Jakob Koegl (Yburg Steinbach) und seine ein Jahr ältere Teamkameradin Karla Rathmer (Foto: rawo) die meisten Punkte.

Fünfmal Edelmetall für Kreisathleten Baden-Baden (rawo) - Die süddeutschen Leichtathleten lieferten bei ihren Meisterschaften in St. Wedel einen wahrhaft heißen Wettkampf ab. Für die Sportler aus der Region brachten die Titelkämpfe vier Silber- und eine Bronzemedaille, aber keinen Titel (Foto: rawo).