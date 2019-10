Oberleitungs-Lkw: Erste Tests ernüchternd

Seit Anfang Mai steht im Rahmen eines Pilotprojekts auf einem fünf Kilometer langen Teilstück der Autobahn A 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt Strom aus Oberleitungen zur Verfügung. Um diese Oberleitungen zu nutzen, braucht es allerdings Lkw wie den Scania R 450 Hybrid, der dank eines Stromabnehmers am Fahrdraht hängt oder über die Batterie elektrisch fahren kann.

"Doch bislang wird er vornehmlich von einem klassischen Diesel angetrieben", erklärt Auto Scout 24. Ohne Oberleitung könne der R 450 Hybrid nur kurze Strecken elektrisch fahren, da er lediglich über einen 18,5 kWh großen Batteriepuffer mit einer nutzbaren Energie von 7,4 kWh verfüge. Laut Scania erlaube dieser Speicher eine batterieelektrische Reichweite von bis zu 15 Kilometern. Für den elektrischen Vortrieb ist ein 130 kW/177 PS und 1 050 Newtonmeter starker E-Motor verantwortlich. Der soll vor allem mit dem Strom aus Oberleitungen den Lkw antreiben. Zunächst wird der Scania mit Hilfe des 450 PS starken 13-Liter-Verbrennungsmotors zur Autobahn fahren. Sobald er dort eine Spur mit einer elektrischen Fahrleitung findet, wird auf E-Antrieb umgeschaltet, erklärt Auto Scout 24 die Technik.

Praktische Erfahrungen damit hat seit einigen Wochen die Spedition Schanz aus Ober-Ramstadt gesammelt. Auf dem Weg vom Firmensitz nach Frankfurt-Ost passiert der Teilzeitstromer von Scania den fünf Kilometer langen Oberleitungsabschnitt der A 5. Nach rund 1 000 Kilometern im Realbetrieb konnte der Lkw bislang dank dieser Oberleitungsstrecke gut zehn Prozent an Kraftstoffeinsparungen realisieren, heißt es im Bericht von Auto Scout 24: "Eine vergleichsweise geringe Einsparung in Anbetracht der enormen Umbauarbeiten an der Autobahntrasse und der bisher investierten Millionen. Dennoch sieht die VW-Tochter Scania weiteres Einsparpotenzial, vor allem im Fernverkehr. Voraussetzung hierfür wären allerdings der massive Oberleitungsausbau in Deutschland und - damit der Erfolg nicht nur regional begrenzt bleibt - der gesamten EU."

Der Autor des Beitrags verweist zudem auf Folgendes: "Um rund 70 Prozent des derzeitigen Lkw-Güterverkehrs auf unseren Straßen maßgeblich elektrisch zu bewegen, müssten in Deutschland auf circa 4 000 Autobahnkilometern solche Oberleitungs-Teilstücke errichtet werden. 15 Kilometer am Fahrdraht sollen reichen, damit die Gütertrans-







porte anschließend 50 weitere Kilometer batterieelektrisch zurücklegen können."

Ob es allerdings überhaupt so weit kommt, stehe in den Sternen. Bis 2022 seien nur zwei weitere Teststrecken auf der A 1 in Schleswig-Holstein und auf der B 462 von Kuppenheim nach Obertsrot geplant. Auch im europäischen







































Ausland belasse man es derzeit bei einzelnen Probeabschnitten zu Testzwecken. Ohnehin sehen viele Verkehrsexperten im In- und Ausland die Zukunft vermehrt auf der Schiene - "hier gibt es meist auch schon eine durchgehende Oberleitung", heißt es in dem Artikel von Auto Scout 24 abschließend.