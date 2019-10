Nach vier Jahrzehnten ist die Bahnhof-Apotheke nun Geschichte

1979 wurde das damals neue Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße, direkt neben dem Sparkassen-Sechseck eröffnet. Alte Gaggenauer werden sich noch an den Hautarzt Dr. Prange und an den HNO-Mediziner Dr. Kriegl erinnern, die zu jener Zeit in dem Haus ihre Praxen hatten. Und nur wenige Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite, schnipfelte die Unfallarzt-Legende Dr. Ernst Borell im Qualm der Zigaretten alles und jeden wieder zusammen.

Die Geschichte der Bahnhof-Apotheke, sie begann eigentlich in der einstigen Schiller-Apotheke - in der Hauptstraße, neben der Post. Dort hatte Georg Jankowski, der Vater von Bernd Jankowski, 1959 seine Apotheke eröffnet. 1971 erfolgte der Umzug in ein Provisorium am Bahnhofplatz, ehe 1979 ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde.

Bernd Jankowski hat 1992 das Geschäft übernommen; nun, mit 62 Jahren, soll es genug sein für ihn und Ehefrau Ursula, die stets als eine von zuletzt drei Mitarbeiterinnen im Laden war. "Das Geschäft, der Kontakt mit den Kunden, das hat mir immer viel Freude bereitet", bilanziert Bernd Jankowski, aber der ganze Bürokratie-Wust, der droht einen mittlerweile zu erdrücken."

Nicht nur fachlich und kaufmännisch ist man als Betriebsinhaber gefordert, denn "als Chef bist du der ,Beauftragte für alles'." Als Eigentümer der Räume suchen er und sein Bruder Frank Jankowski nun einen Nachmieter für die ebenerdige Ladenfläche. Das muss keine Apotheke sein. "Wie bei Ärzten und Zahnärzten ist es auch bei uns sehr, sehr schwer, einen Nachfolger zu finden", weiß Bernd Jankowski.

Derzeit räumt das Ehepaar Jankowski das Geschäft aus, schraubt die Regale auseinander und was sonst noch dazugehört. Da bleibt keine Zeit für andere Dinge. Aber in nicht ferner Zukunft, da sollen der Garten und auch die Freude am Reisen wieder die Oberhand gewinnen.