"Planschen bei Flutlicht"

(red/tom ) - In diesem Jahr lädt der Stadtjugendring Gaggenau zur Swim Night am Freitag, 26. Juli, ins Kuppelsteinbad nach Ottenau. Die Swim Night ist der Startschuss in die Sommerferien für die Jugendlichen der Gesamtstadt. Letztes Jahr musste sie "ins Wasser fallen", da kein Orga-Team gefunden werden konnte. Die Veranstaltung hat aber Tradition und wird dieses Jahr das erste Mal vom Stadtjugendring und seinen neuen Mitgliedern ausgerichtet.

"Planschen bei Flutlicht" ist das Motto. Für Musik und gute Laune sorgt die Band First Cream. Die DLRG Gaggenau ist für die Sicherheit des Abends zuständig. Einlass ist ab 19 Uhr, Ende ist um 1 Uhr.

Der Stadtjugendring ist ein selbstständiger, ehrenamtlicher Verein von Gaggenauern im Alter von 16 bis 33 Jahren. Im Zuge des Jugendbeteiligungsprozesses der Stadt Gaggenau haben sich neue Akteure im Alter von 14 bis 18 Jahren gefunden. Der Stadtjugendring durfte in Form eines "Thementisches" am Jugendforum im Februar 2019 teilnehmen und hat mit den Jugendlichen vor Ort die Wünsche nach Veranstaltungen besprochen und konkret abgeleitet, was 2019 umgesetzt werden kann.

"Die jungen Nachwuchsleute haben sofort frischen Wind in das Organisationsteam gebracht", freut man sich beim Stadtjugendring. Somit könne man in diesem Jahr insgesamt fünf Veranstaltungen ausrichten. So war man mit einem Cocktailstand, der "Gansibar", auf dem Maimarkt dabei. Dies ist ebenfalls für die Herbstmesse geplant. Hinzu kommt das Open-Air-Kino, das zuletzt vor dreizehn Jahren unter Leitung des damaligen Jugendgemeinderats im Traischbachstadion stattgefunden hatte. Auch der seit drei Jahrzehnten beliebte Christmas Rock am 23. Dezember soll wieder stattfinden.