Floß wieder in der Murg

Rastatt



Nachwuchs im Vogelschutz Rastatt (kie) - Pierre und sein Enkel Kevin Fingermann haben gestern gemeinsam mit Feuerwehrleuten ein Schwanennest an der Murg auf ein Floß gesetzt. Wie dabei zu erfahren war, will Kevin Fingermann in Zukunft die ehrenamtliche Arbeit seines Großvaters fortführen (Foto: kie). » Weitersagen (kie) - Pierre und sein Enkel Kevin Fingermann haben gestern gemeinsam mit Feuerwehrleuten ein Schwanennest an der Murg auf ein Floß gesetzt. Wie dabei zu erfahren war, will Kevin Fingermann in Zukunft die ehrenamtliche Arbeit seines Großvaters fortführen (Foto: kie). » - Mehr