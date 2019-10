Starkregen trifft im Murgtal vor allem Gernsbach

Allerdings musste in Hörden das Konzert des örtlichen Musikvereins abgebrochen werden. Zum 140-jährigen Bestehen hatte dieser unter dem Motto "Reise unterm Sternenhimmel" zum Open Air auf den Parkplatz neben der Flößerhalle eingeladen. Als das Gewitter gegen 22 Uhr aufzog und der Himmel kurz darauf erbarmungslos seine Schleusen öffnete, musste man dort die Reißleine ziehen. Konsequenzen hatte das Starkregenereignis auch für abendliche Veranstaltungen in Staufenberg (Beachparty), Freiolsheim (800-Jahr-Feier) und Weisenbach (Tikibar-Konzert zum 95-jährigen Bestehen des Musikvereins), die jeweils unterbrochen beziehungsweise früher beendet werden mussten.

Schlimmer traf es mehrere Häuser in den Gernsbacher Stadtteilen Scheuern, Obertsrot und Hilpertsau, wo jeweils Keller mit Wasser voll gelaufen sind. In der Scheuerner-, der Casimir-Katz- und der Hauptstraße in Gernsbach hat das Wasser Gullideckel nach oben gedrückt - ebenso in Obertsrot, wo sich eine Schlammlawine ihren Weg vom Schlossberg bis zur Obertsroter Straße bahnte und dabei mehrere kleine Schäden hinterließ.

Die Gernsbacher Feuerwehr rückte aus, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, wie der stellvertretende Gesamtkommandant Dennis Reiser gestern auf BT-Anfrage zusammenfasste. Selbiges galt für diverse Verunreinigungen und Gegenstände, die das Fahren auf mehreren Straßen in Gernsbach zur Gefahr werden ließen. Betroffen waren unter anderen die Gottlieb-Klumpp-Straße und die K 3701 von Schloss Eberstein zur Nachtigall.

Den größten Aufwand für die Rettungskräfte verursachte ein vom Sturm weggefegtes Dach einer Markthütte, die in der Altstadt für die bevorstehende 800-Jahr-Feier aufgebaut worden war. In Absprache mit Polizei und Bauamtsleiter Jürgen Zimmerlin habe die Feuerwehr zusammen mit der Rufbereitschaft des städtischen Bauhofs "prophylaktisch" alle anderen Dächer von den bereits aufgebauten Markthütten entfernt. "Damit da nichts mehr passiert", erklärte Reiser. Seinen Angaben zufolge waren am Samstag die Abteilungen Gernsbach, Obertsrot und Hilpertsau im Einsatz.