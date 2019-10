Vereine haben Mikroplastik im Blick

(fk) - Das Projekt Rhine-Clean-Up geht in die zweite Runde. Am Samstag, 14. September, wird der Rhein nach Mitteilung der Veranstalter zum zweiten Mal von der Quelle bis zur Mündung von Müll befreit. Die Initiatoren hoffen auf mehr Unterstützung (Foto: dpa/Archiv). » - Mehr

Bühl