"Weniger Vorschriften und mehr Ermöglichungen"

Gaggenau

Gestank in Bad Rotenfels Gaggenau (uj) - In den vergangenen Tagen gab es Beschwerden über Geruchsbelästigungen in Bad Rotenfels. Christian Busch, Werkleiter bei Poly One, sieht sein Unternehmen nicht als Verursacher und verweist auf verschiedene Investitionen, die getätigt worden sind (Foto: Poly One).

Iffezheim

Vito Voncina an der Bezirksspitze Iffezheim (moe) - Vito Voncina ist neuer Vorsitzender des Fußballbezirks Baden-Baden. Der Gaggenauer wurde beim Bezirkstag mit deutlicher Mehrheit gewählt und tritt damit die Nachfolge von Dieter Klein an, der sich nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt hat (Foto: bema).

Gaggenau

Bahnhof-Apotheke ist Geschichte Gaggenau (tom) - Apotheker Bernd Jankowski hat sich in den Ruhestand verabschiedet, die Bahnhof-Apotheke ist nun Geschichte. Wie es in den Räumen weitergeht, ist offen. 1979 wurde das damals neue Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße eröffnet (Foto: Senger).

Gaggenau

Kanalbruch: Haydnstraße gesperrt Gaggenau (red) - Sie gilt als heimliche Umgehung der Dauerbaustelle an der Badener-Brücke - doch ausgerechnet in der Haydnstraße in Ottenau kam es am Sonntag zu einem Kanaleinbruch. Bis der Schaden behoben ist, wird die Straße voll gesperrt bleiben (Symbolfoto: dpa).