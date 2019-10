Jetzt kommen die Hochsicherheitspoller

(red) - Obwohl die Beschilderung laut Stadtpressestelle eindeutig sei, halten sich viele Pkw-Fahrer nicht an die Regelungen entlang der Fahrradstraße/Hundewiese in der Lichtentaler Allee. Viele Pkw-Lenker befahren die Straße entgegen der Fahrtrichtung (Foto: pr). » - Mehr

(ema) - Das wilde Parken in der oberen Kaiser straße wird noch einige Wochen andauern. Die Stadtverwaltung hat jetzt ihre Pläne präsentiert, wie man das Chaos dank 35 Pollern in den Griff kriegen will. Doch die Lieferzeit liegt bei acht bis zehn Wochen (Foto: ema). » - Mehr

Achern