Bald Trinkwasser ohne Chlorzusatz

Karlsruhe

Viele Themen für Sylvia Felder Karlsruhe (kli) - Am kommenden Dienstag ist Sylvia Felder (Foto: Klink) seit 100 Tagen Regierungspräsidentin. Wie hat sich die frühere Kommunal- und Landtagspolitikerin aus Gernsbach in ihr neues Amt eingefunden? Was nimmt sie sich vor? Zeit für eine erste Bestandsaufnahme.

Baden-Baden

Fragebogen zur Schnakenbelastung Baden-Baden (fk) - In vielen Gemeindeblättern der Region findet sich derzeit ein Fragebogen der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Damit soll unter anderem geklärt werden, wie stark die Schnakenbelastung empfunden wird (Foto: dpa).

Offenbach

Bühlertäler Hitze-Rekord gebrochen Offenbach (dpa) - Nach dem heißesten Tag der Geschichte sah es am Mittwoch zunächst nicht aus, doch der Juni-Rekord von Bühlertal wurde schon am frühen Nachmittag geknackt (Foto: Rumpenhorst/dpa).

Stuttgart

Tipps für Tierhalter bei Hitze Stuttgart (red) - An heißen Tagen ist reichlich Flüssigkeit nicht nur für den Menschen , sondern auch für Tiere wichtig. Diese Tipps sollen Tierhaltern dabei helfen, dass ihre Vierbeiner genügend trinken. Auch erste Anzeichen eines Hitzschlags können leicht erkannt werden (Symbolfoto: dpa).