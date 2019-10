"Schöne Aussicht" sorgt für Bedenken

"Die Genehmigungen braucht Zeit", ist sich der Gau sbacher sicher. "In diesem Sommer wird es nichts mehr." In der Hütte, die er geschenkt bekommen hat, sollen einmal Kühlschränke mit Getränken zur Selbstbedienung stehen, die Bezahlung erfolgt "auf Vertrauensbasis", so ist es zumindest vorgesehen.

Das ehemalige Gasthaus hat er bereits 2012 gekauft und dort die Werkstatt seines Malerbetriebs eingerichtet. Im Dorf sei er mehrfach darauf angesprochen worden, warum es beim Wohnmobil-Stellplatz keine Bewirtung gebe, die Nachfrage, auch die der Nutzer, sei vorhanden. Auch Kletterer, die am Rappenfelsen ihrem Hobby nachgehen, hätten ihr Interesse bekundet. Sitzgelegenheiten soll es in der Hütte geben, und eine Toilette soll eingerichtet werden, so Dieterles Überlegungen.

Der Platz sei gut gebucht, berichtet er. Lärmprobleme gebe es keine. In verschiedenen Wohnmobil-Apps sei Gausbach gelistet und belege vordere Plätze. Der Großteil der Besucher, rund 70 Prozent, kommt aus den Niederlanden, der Rest aus Frankreich, Belgien, Schweden, Großbritannien und Deutschland, erzählt er. Gäste aus einem Umkreis von rund zwei Stunden Anfahrt seien bereits mehrfach im Murgtal gewesen, berichtet Dieterle. Die Besucher loben die ruhige Lage des Platzes sowie den schönen Blick auf den Rappenfelsen.

Das bestätigen auch Dick und Jenny Wielinga aus Soest bei Utrecht. "Uns gefällt es hier sehr gut", berichten die Niederländer, die auf ihrer Rückreise aus Südfrankreich in Gausbach eine Pause machen. "Strom, Brötchenservice und die tolle Lage, wir haben hier, was wir brauchen", sagt Dick Wielinga. Auch das Montanabad und die Konus-Gästekarte, deren Angebote die Wohnmobilisten nutzen können, machten den Stellplatz attraktiv.

Für fünf Wohnmobile ist er ausgerichtet. Sechs dürften es sein, aber "das wäre dann doch zu kuschelig", begründet Dieterle die Entscheidung, einen Platz weniger als genehmigt bereitzuhalten. Er lobt auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die gut funktioniere.

Die Benutzungsregeln sind auf einer großen Tafel aufgelistet, auf Sauberkeit und Nachtruhe wird dort hingewiesen. Auch Angebote für die Freizeitgestaltung in der Region sind auf den großen Schildern zu finden. Der private Platz wurde mit Unterstützung der Gemeinde realisiert.

Das Thema Wohnmobilstellplatz hatte die Gemeindeverwaltung jahrelang beschäftigt. Angedachte Stellplätze in der Forbacher Eckstraße oder in Bermersbach konnten nicht realisiert werden. In Gausbach sind Nutzer und Betreiber mit dem Stellplatz zufrieden. "Die Resonanz ist super", freut sich Björn Dieterle.