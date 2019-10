Barth kandidiert als Ortsvorsteher

Baden-Baden

Grundstück verkauft Baden-Baden (cri) - Die Eigentümerfamilien Werr und Fischer haben ihr Grundstück (Foto: Wilhelm Architektur) zur Errichtung eines Pflegeheims in Steinbach an das Familienunternehmen Wilhelm Architektur aus Achern veräußert. Das wurde gestern völlig überraschend bekannt. » Weitersagen (cri) - Die Eigentümerfamilien Werr und Fischer haben ihr Grundstück (Foto: Wilhelm Architektur) zur Errichtung eines Pflegeheims in Steinbach an das Familienunternehmen Wilhelm Architektur aus Achern veräußert. Das wurde gestern völlig überraschend bekannt. » - Mehr

Gernsbach

Höllisch gutes Sagen-Musical Gernsbach (vgk) - Gerockt, gerappt, getanzt und gesungen - so machen Sagen Spaß. Einen Knaller landeten die beiden siebten Klassen der Von-Drais-Gemeinschaftsschule am freitag in der voll besetzten Stadthalle unter dem Motto "800 Jahre sagenhaftes Gernsbach" (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (vgk) - Gerockt, gerappt, getanzt und gesungen - so machen Sagen Spaß. Einen Knaller landeten die beiden siebten Klassen der Von-Drais-Gemeinschaftsschule am freitag in der voll besetzten Stadthalle unter dem Motto "800 Jahre sagenhaftes Gernsbach" (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr

Sinzheim

Grünes Licht für Neubau Sinzheim (cri) - Es war zwar nur eine Formsache, aber der Gemeinderat Sinzheim hat den Weg für die Erweiterung des Seniorenzentrums "Im südlichen Niederfeld" (Foto: cri) in Richtung Norden freigemacht. Vorangegangen sei aber noch "viel Kleinarbeit", sagte Bürgermeister Erik Ernst. » Weitersagen (cri) - Es war zwar nur eine Formsache, aber der Gemeinderat Sinzheim hat den Weg für die Erweiterung des Seniorenzentrums "Im südlichen Niederfeld" (Foto: cri) in Richtung Norden freigemacht. Vorangegangen sei aber noch "viel Kleinarbeit", sagte Bürgermeister Erik Ernst. » - Mehr