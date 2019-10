Ein Australier aus Michelbach

Jupiter / Florida

Zivilklage vor US-PGA-Turnier Jupiter/Florida (sid) - Wegen der tödlichen Trunkenheitsfahrt eines Angestellten seines Restaurants muss sich Golf-Superstar Tiger Woods (Foto: dpa) kurz vor Beginn der US PGA Championship am Donnerstag mit einer Zivilklage auf Schadenersatz auseinandersetzen. » Weitersagen (sid) - Wegen der tödlichen Trunkenheitsfahrt eines Angestellten seines Restaurants muss sich Golf-Superstar Tiger Woods (Foto: dpa) kurz vor Beginn der US PGA Championship am Donnerstag mit einer Zivilklage auf Schadenersatz auseinandersetzen. » - Mehr

Baden-Baden

Tenor Skelton gerät ins Schwärmen Baden-Baden (red) - Den "Otello" hat er erst neulich in New York gesungen: Tenor Stuart Skelton schwärmt nun von der tollen Neuinszenierung mit Dirigent Mehta und den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden. Mit der Oper beginnen am 13. April die Osterfestspiele (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Den "Otello" hat er erst neulich in New York gesungen: Tenor Stuart Skelton schwärmt nun von der tollen Neuinszenierung mit Dirigent Mehta und den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden. Mit der Oper beginnen am 13. April die Osterfestspiele (Foto: Viering). » - Mehr

Gernsbach

Schräges Englisch bei Puppentheater Gernsbach (ham) - Legende Neville Tranter kommt im Arpil zur 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche. Sein Stück "Babylon" (Foto: Stuffed Pupped Theatre) verspricht nicht nur schrägen, bissigen Humor, sondern auch babylonisches Sprachgewirr - als erstes englisches Stück bei dem Festival. » Weitersagen (ham) - Legende Neville Tranter kommt im Arpil zur 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche. Sein Stück "Babylon" (Foto: Stuffed Pupped Theatre) verspricht nicht nur schrägen, bissigen Humor, sondern auch babylonisches Sprachgewirr - als erstes englisches Stück bei dem Festival. » - Mehr