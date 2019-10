Lob für sehr gute Organisation

(fuv) - Als E-Jugendlicher einmal gegen Fenerbahce Istanbul oder gegen das Team des englischen FC Burnley spielen? Am Wochenende war das möglich. Der VFB Gaggenau hatte zum ersten Internationalen "Kraftjungscup" eingeladen.

Wer sich da im Traischbachstadion die Ehre gab, war schon beeindruckend: U 11-Mannschaften des KSC, der TSG Hoffenheim, des SV Sandhausen, des SC Freiburg und, und, und. Insgesamt 60 Teams mit jeweils zehn bis 15 Spielern traten auf den beiden Plätzen an. Darunter neben dem türkischen und dem englischen Team auch zwei Mannschaften aus Rumänien. Gespielt wird bei U 11-Turnieren quer über den Platz auf fünf mal zwei Meter große Kleinfeld-Tore. Aus einem Fußballplatz mach also drei. Sechs Feldspieler und ein Torwart bestreiten jeweils 15-minütige Spiele, das Finale dauert zweimal zehn Minuten. Beim Qualifikationsturnier am Samstag traten auch E-Jugendteams aus der Region gegeneinander an. Gestern ging es in der Gruppenphase gegen die "Hochkaräter" bis zum Finale. So konnten sich die Jungs des FV Plittersdorf am Samstag bereits vor dem (leider verlorenen) Quali-Finale gegen Fortuna Kirchfeld für ein Match gegen Burnley qualifizieren.

"Schon cool", urteile Lias Fritz am Samstag. Und die Betreuer Markus Schulz und Tobias Gross waren sich über das 1. "Kraftjungsturnier" einig: "Das ist eine gute Sache. Man muss dem VFB Gaggenau danken. So ein Turnier muss man erst mal auf die Beine stellen", lobten sie. Holger Wollenschläger, E-Jugendtrainer des FV Rauental, sprach von einem wunderbaren Turnier, das top organisiert sei.

Dass ein E-Jugendturnier mit internationaler Besetzung in Gaggenau stattfinden konnte, ist dem Engagement von Jugendtrainer Murat Semiz, Jugendleiter Toni Mitrovic, dem Vereinsvize Franck Kurreck und dem Geschäftsführer der Werbeagentur Kraftjungs zu verdanken. Die VFB-Verantwortlichen träumten schon länger von einem solchen Event, so Vorsitzender Norbert Lais. Da traf es sich bestens, dass Siegmar Tittjungs Sohn Noah vergangenes Jahr zum VFB kam. Vater Siegmar und Murat Semiz verstanden sich gut, spannen die Idee eines Jugendturniers fort. "Du bringst die Teams, ich mache das Drumherum", habe Siegmar Tittjung gesagt, blickt Semiz zurück. Tittjung selbst spielte in der KSC-Jugend mit dem späteren Profi Jens Nowotny zusammen, Semiz im Kreis Karlsruhe. Verbindungen zu Vereinen bestanden. Dennoch sei es nicht einfach gewesen, 35 Vereine für die Qualifikation zusammen zu bekommen, so Semiz. Insgesamt hätten die Vorbereitungen ein halbes Jahr in Anspruch genommen. Mit Erfolg, wie das Wochenende bewies. 80 Helfer und fünf gastronomische Betriebe sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Für die Turniermacher soll der erste "Kraftjungscup" nur den Anfang darstellten. Tittjung, Semiz und Toni Mitrivic haben als Ziel, in Gaggenau das best besetzte U11-Turnier Deutschlands zu etablieren. Für 2020 haben bereits der FC Chelsea und Borussia Dortmund ihre Teilnahme zugesagt.