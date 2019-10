Kulinarisches, Zauberhaftes, Spannendes

Vor 800 Jahren schickte sich ein kleiner Weiler namens Gernsbach an, umsäumt von einer Stadtmauer, das Stadtrecht zu erwerben. Ein Jubiläum, das gefeiert werden muss, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Die Organisatoren des Stadtfestes haben auch ganze Arbeit geleistet und nicht zu viel versprochen. In fast jedem Winkel in der Innenstadt gab es Kulinarisches, Zauberhaftes oder Spannendes zu entdecken. In wunderbarer Solidarität reagierten bei der Eröffnung die Besucher auf dem Salmenplatz, als "der Himmel Tränen weinte", so Christ. Diejenigen, die einen Schirm mithatten, boten denjenigen, die ohne einem vor Ort waren, einen Platz darunter an.

Auf den Bühnen tobte während der drei Tage das pralle Leben. Tagsüber demonstrierten Sport- und Musikvereine ihr Können. Am Abend lockten Blues, Rock, Pop und Partymusik die Besucher an. Davor wagten einige Unentwegte ein Tänzchen, wenn es sein musste auch mit Schirm.

Zu einem Empfang in den Katz'schen Garten lud Christ die Gäste aus der französischen Partnerstadt Baccarat ein. Auch ein Geschenk hatten die Franzosen mitgebracht - eine Tafel aus Vogesen-Sandstein, darin eingraviert sind die Wappen der beiden Städte. Sie soll an das Fest erinnern und ein Zeichen der Verbundenheit sein. Die Tafel übergab Ivette Goudray, die stellvertretende Bürgermeisterin von Baccarat. Bürgermeister Christian Gex reiste bereits am Samstagmorgen wegen des französischen Nationalfeiertags am gestrigen Sonntag in die Kristallstadt zurück. Auch Bürger aus der italienischen Partnerstadt Pergola bereicherten das Fest. Sie waren ohne Kommunalvertreter in das Murgtal gekommen. Als Grund wurde der Wechsel an der Rathausspitze genannt. Im September will Simona Guidarelli, die neue pergolesische Bürgermeisterin, Gernsbach besuchen.

Gassen und Straßen sowie Plätze zeigten sich im Festverlauf mit Besuchern gut gefüllt. Die Kulinarik präsentierte sich international aufgestellt und reichte von syrischen über griechische und philippinische bis zu französischen Genüssen. Für italienische Momente sorgten die Anbieter aus Pergola und der Club Euro Italia in der Waldbachstraße.

Diese fanden ihre Ergänzung durch den von der Süßmostgruppe angebotenen Apfelsaft. Für Kindervergnügen sorgten Karussells, Hüpfburg und Bastelangebote.

In der Storrentorstraße und der Amtsstraße lockten mittelalterliche Genüsse, Ritter in blinkendes Blech gehüllt sowie ein Blick in die Glaskugel. Die jungen Festbesucher fanden dort alles spannend, insbesondere das Mäuseroulette und das Bogenschießen. Auch die Zehntscheuern hatten die Tore geöffnet.

In der Salmengasse präsentierten sich für die Stadtentwicklung wichtige Firmen. Überdies stieß die voll funktionsfähige Papiermaschine im Kleinformat auf großes Besucherinteresse.

Die Baccarater Musikschule rockte die Bühne auf dem Metzgerplatz. Der Skiklub demonstrierte europäischen Spirit. Ein Höhepunkt ist auch immer eine Fahrt auf dem Floß. Insbesondere dann, wenn sich die Blicke der Festbesucher nach oben richten, um sich vom großartigen Feuerwerksspektakel zu nationalen und internationalen Charthits begeistern zu lassen. Dieses Mal war es besonders gut zu sehen von der großen Tribüne auf der Stadtbrücke. Den Festsonntag läuteten alle Kirchenglocken der Stadt ein. Sie luden zur Teilnahme am ökumenische n Gottesdienst auf.