Freiheit und Demokratie festigen Freundschaft









Für Abwechslung sorgte der Schulchor der Grundschule Loffenau (Leitung Cornelia Heider), der "Ma come Bali Bella Bimba" auf Italienisch vortrug und viel Applaus dafür bekam. Danach traten die "Klemmer Ladies in Motion" des TSV Loffenau (Trainerin Caroline Möhrmann) auf und begeisterten mit ihren Tanzdarbietungen.

"Beziehungen zwischen Städten wie bei uns sind heute Normalität. Es war von Beginn an eine auf die Zukunft gerichtete Partnerschaft", sagte Bürgermeister Burger. "Weltoffenheit ist heute auch für kleine Gemeinden wichtig. Durch Gemeindepartnerschaften können wir voneinander lernen." Kritisch setzte er sich mit europäischen Ländern auseinander, in denen nationalistische Kräfte am Werk sind. Markus Burger überreichte Geschenke an Osvaldo Pelagaggia, den Bürgermeister von Montefelcino - eine symbolische Klammer und eine Münze. Danach trat Pelagaggia, seit zwei Monaten Bürgermeister der italienischen Partnergemeinde, ans Mikrofon. "Unsere Freundschaft hat sich durch Freiheit und Demokratie gefestigt. Ich bin überzeugt, dass uns unsere Offenheit und Vielfalt näher bringt. Wir erleben gerade in Europa die längste Zeit des Friedens, ohne Kriege." Zum Abschluss meinte Pelagaggia: "Es lebe die Partnerschaft, es lebe das vereinte Europa!" Das Ortsoberhaupt aus Montefelcino übergab einen Geschenkkorb mit italienischen Produkten an seinen Amtskollegen. Anschließend traten der MV Loffenau und die Banda Musicale, der Musikverein aus Montefelcino, auf die Bühne und spielten die italienische und die deutsche Nationalhymne.

Landrat Toni Huber erinnerte sich an seine Zeit als Weisenbacher Bürgermeister, als er 1998 mit seinem Loffenauer Kollegen Erich Steigerwald auf "Brautschau" nach San Costanzo und Montefelcino fuhr. "Wir waren beeindruckt von der Schönheit der Gemeinden und der Gastfreundschaft der Menschen." Im März 1999 wurde im "Palazzo del Feudatario" die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. "Nach Rastatt und Fano sowie Ötigheim und Gabbice Mare waren Loffenau und Montefelcino das dritte deutsch-italienische Gemeindepaar unter der Dachpartnerschaft des Landkreises Rastatt mit der Provinz Pesaro e Urbino. Die Weisenbacher verbanden sich 2001 mit San Costanzo - und bis heute haben weitere acht Gemeindepaare zusammengefunden."

Loffenaus ehemaliger Bürgermeister Erich Steigerwald dankte allen, die die Partnerschaft unterstützt haben. "Früher mussten wir noch Lire und D-Mark tauschen", blickte er zurück und regte eine Bürgerfahrt von Loffenau nach Montefelcino an.

Anschließend sprachen Stella Portante und Daniela Schmitt, die Vorsitzenden der Partnerschaftskomitees in Montefelcino und Loffenau. Sie erinnerten an Treffen wie Jugendcamps und Weihnachtsmärkte. Stella Portante dankte auch dem damaligen Bürgermeister von Montefelcino, Rudolfo Romagnoli. Daniela Schmitt stellte die Jugendarbeit zwischen den Gemeinden in den Vordergrund. Stella Portante und Daniela Schmitt sowie Maria di Umberto vom Partnerschaftskomitee Weisenbach-San Costanzo fungierten als Übersetzerinnen.

Danach spielten beide Musikkapellen die Europa-Hymne, und die Jubiläums-Partnerschaftsurkunden wurden übergeben. Bürgermeister Burger lud anschließend zum gemeinsamen Essen ein.