Freude über ein gelungenes und friedliches Fest

Rastatt

Landessportfest in Rastatt Rastatt (die) - Die Große Kreisstadt war am Samstag Gastgeber für das vierte Landessportfest des Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (BBS). Mit 110 Teilnehmern aus sieben Vereinen in Baden war die Verbandsspitze mehr als zufrieden (Foto: die). » Weitersagen (die) - Die Große Kreisstadt war am Samstag Gastgeber für das vierte Landessportfest des Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (BBS). Mit 110 Teilnehmern aus sieben Vereinen in Baden war die Verbandsspitze mehr als zufrieden (Foto: die). » - Mehr

Bühl

VfB Bühl peilt vorderes Drittel an Bühl (moe) - Nach Platz acht im Vorjahr peilt der Fußball-Landesligist VfB Bühl in der anstehenden Runde einen Platz im vorderen Drittel an. Das sagten Sportvorstand Stefan Voppichler und Trainer Alexander Hassenstein bei der Präsentation der Neuzugänge (Foto: moe). » Weitersagen (moe) - Nach Platz acht im Vorjahr peilt der Fußball-Landesligist VfB Bühl in der anstehenden Runde einen Platz im vorderen Drittel an. Das sagten Sportvorstand Stefan Voppichler und Trainer Alexander Hassenstein bei der Präsentation der Neuzugänge (Foto: moe). » - Mehr

Karlsruhe

Familientag im Wildpark Karlsruhe (red) - Zwei Wochen vor dem Saisonstart veranstaltet der KSC am heutigen Sonntag seinen traditionellen Familientag. Die Besucher erwartet laut einer Pressemitteilung des KSC ab 10 Uhr eine vielfältige Mischung aus Attraktionen, Ständen und Aktionen (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Zwei Wochen vor dem Saisonstart veranstaltet der KSC am heutigen Sonntag seinen traditionellen Familientag. Die Besucher erwartet laut einer Pressemitteilung des KSC ab 10 Uhr eine vielfältige Mischung aus Attraktionen, Ständen und Aktionen (Foto: GES). » - Mehr

Karlsruhe

KIT: "Astro-Alex" ist Ehrendoktor Karlsruhe (red) - Auszeichnung für Astronaut Alexander Gerst: Der 43-Jährige hat am Freitag vom Karlsruher Institut für Technologie die Ehrendoktorwürde erhalten. Gerst (links) hat 2003 sein Diplom in Geophysik an der Universität Karlsruhe gemacht, dem Vorläufer des KIT (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Auszeichnung für Astronaut Alexander Gerst: Der 43-Jährige hat am Freitag vom Karlsruher Institut für Technologie die Ehrendoktorwürde erhalten. Gerst (links) hat 2003 sein Diplom in Geophysik an der Universität Karlsruhe gemacht, dem Vorläufer des KIT (Foto: dpa). » - Mehr