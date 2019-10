Unermüdlicher Einsatz für das Kulturgut Landschaft

Bühl

Schwimm-Meeting in Bühl Bühl (red) - Beim 27. Internationalen Bühler Schwimm-Meeting, das am Samstag im Schwarzwaldbad ausgetragen wird, gehen 428 Sportler an den Start, davon fast 130 aus dem Ausland. Die Schwimmabteilung des TVB nimmt mit 61 Athleten teil und stellt das größte Team (Foto: TVB).

Gernsbach

Stadthalle als Sterne-Restaurant Gernsbach (vgk) - Gepflegte Küche, Tischkultur, Musik und Tanz - und das für den guten Zweck. Rund 200 Gäste folgten am Sonntag dem Aufruf von Sternekoch Bernd Werner und seinem Küchenchef Andreas Laux, sich im Rahmen des 800. Stadtjubiläums karitativ zu engagieren (Foto: vgk).

Rastatt

Im Schlosshof wird wieder gerockt Rastatt (red/dm) - Dreimal ist das Residenzschloss-Open-Air in Rastatt bereits über die Bühne gegangen, im kommenden Jahr wird die Reihe nun wieder fortgesetzt, nachdem sie diesen Sommer pausiert. Als erste Band sind nun die Cowboy-Rocker The Boss Hoss bestätigt worden (Foto: Scholl).