Zeitreise in die Geschichte des Automobils

Karlsruhe

Museum wird zum Zukunftslabor Karlsruhe (lsw) - Der Besucher wird zum Nutzer, das Museum zum Labor: Zu seinem 100-jährigen Bestehen erfindet sich das Badische Landesmuseum in Karlsruhe neu. Heute und morgen startet das Projekt "Archäologie in Baden - Expothek¹". Bürger sollen damit erstmals einen direkten Zugang zum Museum erhalten (Foto: dpa).

Baden-Baden

Große Vielfalt beim Oldtimer-Meeting Baden-Baden (hez) - Mit bis zu 25 000 Besuchern rechnet Veranstalter Marc Culas beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das am Wochenende vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Er verspricht "eine Vielfalt an Marken, wie wir sie noch nie hatten" (Foto: hez).