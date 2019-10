Christof Florus: 'Große Herausforderungen waren zu meistern'

Baden-Baden

Ortschaftsrat neu im Amt Baden-Baden (cri) - Von Abschied und Neubeginn ist die letzte Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats vor der Sommerpause geprägt gewesen. Ortsvorsteher Ulrich Hildner hat den ausscheidenden Räten gedankt sowie die 18 wiedergewählten und neuen verpflichtet (Foto: cri). » Weitersagen (cri) - Von Abschied und Neubeginn ist die letzte Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats vor der Sommerpause geprägt gewesen. Ortsvorsteher Ulrich Hildner hat den ausscheidenden Räten gedankt sowie die 18 wiedergewählten und neuen verpflichtet (Foto: cri). » - Mehr

Kuppenheim

Handballfest lockt 98 Mannschaften Kuppenheim (vgk) - 98 Mannschaften und damit mehr als 1000 Spieler konnte die HSG Kuppenheim zu ihren Turnieren beim Handballfest begrüßen. Neben den Spielen gab es auch viel Musik und Ehrungen treuer Mitglieder, darunter "Urgesteine" des Handballsports (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - 98 Mannschaften und damit mehr als 1000 Spieler konnte die HSG Kuppenheim zu ihren Turnieren beim Handballfest begrüßen. Neben den Spielen gab es auch viel Musik und Ehrungen treuer Mitglieder, darunter "Urgesteine" des Handballsports (Foto: vgk). » - Mehr

Loffenau

Personal-Karussell am Ratstisch Loffenau (stj) - Als eine der ersten Gemeinden im Landkreis hat Loffenau den neuen Gemeinderat verpflichtet. Am Dienstag standen natürlich auch Verabschiedungen im Fokus - insbesondere von Helmut Möhrmann, dem langjährigen Fraktionschef von SPD & ALB (Foto: Archiv). » Weitersagen (stj) - Als eine der ersten Gemeinden im Landkreis hat Loffenau den neuen Gemeinderat verpflichtet. Am Dienstag standen natürlich auch Verabschiedungen im Fokus - insbesondere von Helmut Möhrmann, dem langjährigen Fraktionschef von SPD & ALB (Foto: Archiv). » - Mehr

Ötigheim

TGÖ fürchtet um Laufevents Ötigheim (red) - Ein neues Konzept für die Abteilung Leichtathletik will die TG Ötigheim entwickeln. Andernfalls seien die großen Laufevents im Ort in Gefahr, hieß es bei der Mitgliederversammlung. Beklagt wurde vor allem das Desinteresse der Bevölkerung (Foto: av). » Weitersagen (red) - Ein neues Konzept für die Abteilung Leichtathletik will die TG Ötigheim entwickeln. Andernfalls seien die großen Laufevents im Ort in Gefahr, hieß es bei der Mitgliederversammlung. Beklagt wurde vor allem das Desinteresse der Bevölkerung (Foto: av). » - Mehr