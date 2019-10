Konstruktive Atmosphäre im Ortschaftsrat

Stuttgart

Glaubensfrage bei Bernickel erledigt Stuttgart (red) - Ob Stephanie Bernickel (Foto: Sommer/ dpa) bei der Landes-SPD in den Datenskandal verwickelt ist oder nicht, hat sich zumindest bezüglich ihres Postens erledigt: Die bisherige Juso-Chefin im Land wurde trotz ihrer Beteuerungen am Wochenende abgewählt.

Rastatt

Umbruch beim FC Rastatt 04 Rastatt (dm) - Der FC Rastatt 04 lebt noch: Der Verein, der sich intern nicht auf eine schnelle Verschmelzung mit dem RSC/DJK hatte verständigen können, versucht, sportlich und strukturell selbst auf gesunde Füße zu kommen. Die Fusion sei erst mittelfristig wieder ein Thema (Foto: av).

Forbach

Ortsvorsteher gesucht Forbach (mm) - In Bermersbach ist beim Thema Ortvorsteher alles offen, Amtsinhaberin Claudia Mutschler hat den Sprung in den Ortschaftsrat verpasst. In Langenbrand und Gausbach haben Roland Gerstner und Björn Gaiser ihre Bereitschaft für das Amt bestätigt (Foto: Götz).