Neue Straßendecke nur im obersten Teil

Rastatt

Schwerer Arbeitsunfall Rastatt (red) - Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in einer Firma in der Rauentaler Straße wurde ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Arbeiter wollte an einer Decke in fünf Metern Höhe Leitungen verlegen und stürzte von der Leiter (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Neuer Pächter für Bahnhofslokal Bühl (sie) - Im Bühler Bahnhofslokal blieb in den vergangenen vier Jahren die Küche kalt. Damals war der Pächter, ein Asia-Restaurant, in die Hauptstraße umgezogen. Doch derzeit laufen Sanierungsarbeiten. Die Wiederöffnung ist für August geplant. Das Angebot bleibt international (Foto: sie).

Gaggenau

Noch einmal Vollsperrung Gaggenau (red) - Die Kreuzung an der Hauptstraße/Sulzbacher Straße ist nicht mehr passierbar, da die Straße dort eine neue Decke erhält. Gesperrt sind die Zufahrt von der Sulzbacher Straße (aus und in Richtung Sulzbach) sowie die Hauptstraße aus und in Richtung Ottenau (Foto: Stadt).

Rastatt

Krönende Märchenstunde Rastatt (saa) - Die Zuhörer der Märchenstunde in Schloss Favorite haben am Sonntagabend die zauberhafte Krönung des Schlosserlebnistags genossen. Zuvor hatte es Sonderführungen durch Schloss und Park gegeben, die unter dem Jahresmotto "à la française" standen (Foto: saa).