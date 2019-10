Urgestein der Kommunalpolitik tritt ab

Bühl

Vier Derbyhelden erinnern sich Bühl (red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av).

Baden

Jürgen Ramin seit 50 Jahren Dirigent Baden-Baden (co) - Er ist das Urgestein des Musikvereins Lichtental (MVL): Jürgen Ramin hat beim Musikverein seit unglaublichen 50 Jahren den Dirigentenstab in der Hand und damit die musikalische Entwicklung der Kapelle stilistisch maßgeblich geprägt (Foto: Hecker-Stock).

Baden-Baden

Simon Bornhäußer im BT-Gespräch Baden-Baden (moe) - Simon Bornhäußer (Foto: rayk) ist zwar erst 32 Jahre alt, aber bereits eine Sandweierer Handball-Legende. Nach 15 Jahren im Trikot der ersten Mannschaft wurde der Torjäger nun verabschiedet. Mit dem BT sprach er über den emotionalen Abend.