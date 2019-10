Nicht mehr zeitgemäß

(lsw) - Die Imker im Land fürchten negative Konsequenzen vom geplanten Volksbegehren gegen das Artensterben. "Einige Dinge sind nicht so, wie man sie sich vorstellt", sagte Ulrich Kinkel, Präsident des Landesverbands Württembergischer Imker (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - Ein herrenloser Hund hat im Verlauf des Mittwochabends auf dem Parkplatz eines Discounters in Wintersdorf für Furore gesorgt. Schließlich konnte der Vierbeiner durch das beherzte Eingreifen eines Mannes eingefangen und seiner Besitzerin übergeben werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

(lsw) - Die Stadt Mannheim hat vier Bußgeldbescheide gegen Schüler wieder aufgehoben, die während der Schulzeit zu Klimaprotesten gegangen waren. Die Schule hätte andere Maßnahmen als die Bußgelder ergreifen können, heißt es in einer städtischen Mitteilung (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe