Klares Votum für Guido Wieland

Kehl / Straßburg

Aus für Shishas in Kehler Bädern Kehl/Straßburg (lsw) - Nach Streitereien in Freibädern in Kehl an der Grenze zu Frankreich seien die Regeln in deutschen und französischen Freibädern angeglichen worden. Unter anderem sei auch in Kehler Bädern das Rauchen von Shishas verboten worden (Foto. dpa).

Baden-Baden

Letzter Schritt zur Baufibel Baden-Baden (nie) - Der letzte Schritt zur "Baufibel für Villengebiete" soll demnächst im Bauausschuss und dann im Gemeinderat gemacht werden. Sagen die beiden Gremien ja, wird die Fibel ausschlaggebend für die Entwicklung der historischen Villengebiete in der Kurstadt (Foto: Stadt/Begher).

Sinzheim

Gemeinderat nimmt Arbeit auf Sinzheim (cri) - Bürgermeister Erik Ernst hat am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats die sieben neuen und 15 wiedergewählten Ratsmitglieder verpflichtet (Foto: nie). Zuvor hatte er verdiente Kommunalpolitiker geehrt und ausscheidende Räte verabschiedet.