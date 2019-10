In neuem Glanz

"Die clevere Alternative zum Hotel", sagt Daniel Kleinmann zu seinen Park Apartments - und in Gaggenau kann man augenzwinkernd hinzufügen: Zu welchem Hotel? Dabei hat Familie Kleinmann als Bauherrin und künftige Betreiberin nicht nur Gaggenau und das Murgtal im Blick.

Das Haus liegt direkt an der Ausfahrt Gaggenau-West der B 462 und somit in der Nähe von Gernsbach, Rastatt, Baden-Baden, Karlsruhe und Baden-Airpark. Somit ist auch die Zielgruppe umrissen: Geschäftsreisende, Urlauber oder Wochenendgäste, die sich im benachbarten Rotherma-Thermalbad erholen. "Service Apartments sind die zeitgemäße Lösung für alle, die auch unterwegs lieber in den eigenen vier Wänden wohnen möchten als in einem Hotel", wirbt Kleinmann. Dabei sollen die Apartments kein "Transithaus" sein Wer auf der Durchreise eine schnelle Übernachtungsmöglichkeit sucht, ist hier eher an der falschen Adresse.

Der Bedarf an Übernachtungsplätzen in der Großen Kreisstadt ist seit Jahren vorhanden - nicht erst, nachdem das Hotel Ochsen in Bad Rotenfels seit Ende 2014 Geschichte ist und das Parkhotel in der Innenstadt nun schon seit über einem Jahrzehnt keine Gäste mehr beherbergt.

In vier Kategorien zwischen 25 und 80 Quadratmetern stehen künftig die Service Apartments zur Verfügung.

Daniel Kleinmanns Schwager Thomas Erhardt, der das Haus früher betrieben hat, wird weiterhin mitarbeiten.

Daniel Kleinmann stammt aus Baden-Baden, wohnt mit Ehefrau Judith, geborene Erhardt, seit bald drei Jahrzehnten unmittelbar neben dem Gästehaus. Das Haus werde auch in Zukunft im Familieneigentum bleiben, versichert Familie Kleinmann.

Der heute 60-Jährige hatte während des BWL-Studiums (Schwerpunkt Absatzwirtschaft/Marketing) seine Diplomarbeit über das Hotelmarketing bei Steigenberger geschrieben.

Später entwickelte er von Stuttgart aus Werbekonzepte. Vor rund 30 Jahren war er an der Einführung der Diesel-Jeans in Deutschland beteiligt.