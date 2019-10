Erfolg für Robert Ebner

(red) - Vor historischer Kulisse im Burgtheater Dinslaken ist Deutschlands Sportholzfäller-Elite mit dem "Stihl Timbersports Amarok Cup 2019" in die neue Saison gestartet: Zwölf Athleten und fünf Sportlerinnen kämpften neben dem Cup-Sieg auch um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Am Ende konnte sich der amtierende Deutsche Meister Robert Ebner aus Hörden in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Damit ist der Erfolgssportler seit mehr als zwei Jahren ungeschlagen, berichtet der Veranstalter . Hinter ihm belegten Dirk Braun aus Winterberg und Danny Mahr aus Sinntal die Plätze zwei und drei.

Startete Ebner in der ersten Disziplin Springboard mit einer Zeit von 1:05:88 Minuten und einem Leistungseinbruch an der Motorsäge Stock Saw (12.84 Sekunden, fünfter Platz im Disziplin-Ranking) noch verhalten in den Wettkampf, fand der Deutsche Meister beim Standing Block Chop zu seiner Form zurück und konnte wertvolle Punkte aufholen. Mit einer Zeit von 21.35 Sekunden setzte er sich deutlich gegen seine härtesten Konkurrenten Danny Mahr (27.32 Sekunden) und Dirk Braun (30.12 Sekunden) ab. An der Zugsäge Single Buck musste sich Ebner im Gesamt-Ranking mit Platz drei zufrieden geben. Auf der Zielgeraden präsentierte sich Ebner noch einmal in Bestform. In einem Herzschlag-Finale sorgte der Deutsche Meister an der Hot Saw im direkten Duell mit Dirk Braun mit einer Zeit von 5,23 Sekunden für die Tagesbestzeit und sägte damit gerade einmal 0,03 Sekunden an der 2016 von Braun geschnittenen Weltrekord-Zeit vorbei.