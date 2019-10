Vom Oldtimer bis zum Elektro-Lkw

Karlsruhe

Familientag im Wildpark Karlsruhe (red) - Zwei Wochen vor dem Saisonstart veranstaltet der KSC am heutigen Sonntag seinen traditionellen Familientag. Die Besucher erwartet laut einer Pressemitteilung des KSC ab 10 Uhr eine vielfältige Mischung aus Attraktionen, Ständen und Aktionen (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Zwei Wochen vor dem Saisonstart veranstaltet der KSC am heutigen Sonntag seinen traditionellen Familientag. Die Besucher erwartet laut einer Pressemitteilung des KSC ab 10 Uhr eine vielfältige Mischung aus Attraktionen, Ständen und Aktionen (Foto: GES). » - Mehr

Karlsruhe

Blitzturnier gegen Hertha und Graz Karlsruhe (red) - Nachdem die Mannschaft des KSC in dieser Woche aus dem Trainingslager im österreichischen Waidring zurückkehrt ist, steht am heutigen Samstag das Blitzturnier zum 125-jährigen Jubiläum an. Zu Gast im Wildparkstadion sind die Teams von Hertha BSC und Sturm Graz (Foto: GES/av). » Weitersagen (red) - Nachdem die Mannschaft des KSC in dieser Woche aus dem Trainingslager im österreichischen Waidring zurückkehrt ist, steht am heutigen Samstag das Blitzturnier zum 125-jährigen Jubiläum an. Zu Gast im Wildparkstadion sind die Teams von Hertha BSC und Sturm Graz (Foto: GES/av). » - Mehr

Karlsruhe

Blitzturnier im Wildpark Karlsruhe (fal) - Sowohl sportlich als auch was die Themen Unterhaltung und Information anbelangt können Fans des Karlsruher SC am Wochenende voll auf ihre Kosten kommen. Unter anderem organisiert der Fußball-Zweitligist am Samstag ein Blitzturnier (Foto: GES). » Weitersagen (fal) - Sowohl sportlich als auch was die Themen Unterhaltung und Information anbelangt können Fans des Karlsruher SC am Wochenende voll auf ihre Kosten kommen. Unter anderem organisiert der Fußball-Zweitligist am Samstag ein Blitzturnier (Foto: GES). » - Mehr

Karlsruhe

Schwartz "rundum zufrieden" Karlsruhe (fal) - "Rundum zufrieden", so Trainer Alois Schwartz (Foto: GES) machte sich der Fußball-Zweitligist KSC aus dem Trainingslager auf den Heimweg. "Wir waren hervorragend unterbracht und betreut, der Trainingsplatz war top und die Mannschaft hat klasse mitgezogen." » Weitersagen (fal) - "Rundum zufrieden", so Trainer Alois Schwartz (Foto: GES) machte sich der Fußball-Zweitligist KSC aus dem Trainingslager auf den Heimweg. "Wir waren hervorragend unterbracht und betreut, der Trainingsplatz war top und die Mannschaft hat klasse mitgezogen." » - Mehr