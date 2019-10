Abheben von der gemeinsam gebauten Startrampe

"Jugend trainiert für Olympia" Baden-Baden (rawo) - "Jugend trainiert für Olympia" hat in der Leichtathletik viele Fans. Beim Kreisfinale für weiterführende Schulen waren in der Sportschule in Steinbach 19 Mannschaften am Start mit 190 Schülern von zwölf bis 18 Jahren - einige erhielten Tagesehrenpreise (Foto: rawo). » Weitersagen (rawo) - "Jugend trainiert für Olympia" hat in der Leichtathletik viele Fans. Beim Kreisfinale für weiterführende Schulen waren in der Sportschule in Steinbach 19 Mannschaften am Start mit 190 Schülern von zwölf bis 18 Jahren - einige erhielten Tagesehrenpreise (Foto: rawo). » - Mehr