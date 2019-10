'Diener eurer Freude am Glauben'

Gernsbach

Begegnungscamp der Religionen Gernsbach (galu) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr werden Jugendliche der Paulusgemeinde Staufenberg zu Gast in Bitola in Nord-Mazedonien sein. Das Sommercamp mit mazedonischen und israelischen Jugendlichen soll neue Freundschaften stärken (Foto: galu). » Weitersagen (galu) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr werden Jugendliche der Paulusgemeinde Staufenberg zu Gast in Bitola in Nord-Mazedonien sein. Das Sommercamp mit mazedonischen und israelischen Jugendlichen soll neue Freundschaften stärken (Foto: galu). » - Mehr

Gaggenau

Pfarrhaus wird saniert Gaggenau (er) - Dem aufmerksamen Beobachter entgeht es nicht: Das Pfarrhaus von St. Laurentius ist eingerüstet, im Pfarrhof steht ein Baukran, Handwerker sind fleißig bei der Arbeit. Das katholische Pfarrhaus in Bad Rotenfels wird für rund 325 000 Euro saniert (Foto: Rohwer). » Weitersagen (er) - Dem aufmerksamen Beobachter entgeht es nicht: Das Pfarrhaus von St. Laurentius ist eingerüstet, im Pfarrhof steht ein Baukran, Handwerker sind fleißig bei der Arbeit. Das katholische Pfarrhaus in Bad Rotenfels wird für rund 325 000 Euro saniert (Foto: Rohwer). » - Mehr

Gaggenau

Friedhofskonzept vorgestellt Gaggenau (for) - Gärtner Albert Kamm war von der Stadt Gaggenau dazu beauftragt worden, ein neues Konzept für den Bergfriedhof Ottenau zu erstellen. Dieses präsentierte er am Dienstagabend den Bürgern. Künftig soll der Friedhof einen parkähnlichen Charakter erhalten (Foto: for). » Weitersagen (for) - Gärtner Albert Kamm war von der Stadt Gaggenau dazu beauftragt worden, ein neues Konzept für den Bergfriedhof Ottenau zu erstellen. Dieses präsentierte er am Dienstagabend den Bürgern. Künftig soll der Friedhof einen parkähnlichen Charakter erhalten (Foto: for). » - Mehr

Bühl

Gemeinsamer Gottesdienst Bühl (red) - Einen sehr stimmungsvollen gemeinsamen Hauptgottesdienst feierte die Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler stand der Messe vor und freute sich über eine voll besetzte Vimbucher Kirche (Foto: Pfarramt). » Weitersagen (red) - Einen sehr stimmungsvollen gemeinsamen Hauptgottesdienst feierte die Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler stand der Messe vor und freute sich über eine voll besetzte Vimbucher Kirche (Foto: Pfarramt). » - Mehr