'Diener eurer Freude am Glauben'

Gernsbach



Begegnungscamp der Religionen Gernsbach (galu) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr werden Jugendliche der Paulusgemeinde Staufenberg zu Gast in Bitola in Nord-Mazedonien sein. Das Sommercamp mit mazedonischen und israelischen Jugendlichen soll neue Freundschaften stärken (Foto: galu). » Weitersagen (galu) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr werden Jugendliche der Paulusgemeinde Staufenberg zu Gast in Bitola in Nord-Mazedonien sein. Das Sommercamp mit mazedonischen und israelischen Jugendlichen soll neue Freundschaften stärken (Foto: galu). » - Mehr