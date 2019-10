Hausgemeinschaft teilt sich Elektroauto

Loffenau

Pfarrer Simon jetzt im Ruhestand Loffenau (red) - Kürzlich feierte Bad Herrenalbs katholischer Pfarrer Andreas Simon seinen 70. Geburtstag. Am Sonntag ist er mit einem festlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet worden. Er wirkte auch in den Kirchengemeinden Dobel und Loffenau (Foto: Sankt Bernhard).

Bühl

Preis der Stadt für Leon Weck Bühl (wv) - Für die Aloys-Schreiber-Schule (ASS) darf die Entlassfeier 2019 als einzigartig gelten: Ihre Vergangenheit und Zukunft trafen sich in einem Punkt, in der gemeinsamen Verabschiedung von insgesamt 23 Schülern. Die Ära der Werkrealschule ging nun endgültig zu Ende (Foto: wv).

Stuttgart

Exzellenzunis: Hoffnung in Karlsruhe Stuttgart (lsw) - Am Freitag blickt die Wissenschaftswelt nach Bonn: Dort wird verkündet, welche Hochschulen sich künftig als "Exzellenzuniversitäten" bezeichnen dürfen. Sechs Unis aus Baden-Württemberg sind im Rennen, darunter auch das KIT in Karlsruhe (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Die mit den feinen Wahrnehmungen Rastatt (kie) - Cornelia Gali und Joachim Kiefer-Neuberth sind hochsensibel. Und damit sind sie nicht allein: In Rastatt besteht seit rund einem halben Jahr eine Selbsthilfegruppe für Hochsensible. BT-Volontärin Franziska Kiedaisch sprach mit den beiden Mitgliedern (Foto: as/Archiv).