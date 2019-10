Grüne erreichen Fraktionsstärke, AfD erstmals am Ratstisch

Bühl

Daniel Fritz im Amt bestätigt Bühl (mig) - In Weitenung ist jetzt eine Frau erste Stellvertreterin des Ortsvorstehers. Rüdiger Huck (FW) stand für dieses Ehrenamt nicht mehr zur Verfügung und schlug Fraktionskollegin Birgit Lorenz vor. An der Spitze des Gremiums wurde Daniel Fritz einstimmig bestätigt (Foto: mig).

Forbach

Votum für Roland Gerstner Forbach (mm) - Zur ersten Sitzung traf sich der neue Ortschaftsrat von Langenbrand. Vier Räte scheiden aus, drei neue Mitglieder rücken in das Ortsgremium nach. Der Rat votierte einstimmig für Roland Gerstner als Ortsvorsteher, gewählt wird er vom Forbacher Gemeinderat (Foto: vgk).

Forbach

Eberhard Barth kandidiert Forbach (mm) - "Ich stelle mich zur Wahl", sagt Eberhard Barth (FWG). Der 56-Jährige kandidiert als Ortsvorsteher in Bermersbach. In der Sitzung am Donnerstag, 18. Juli, 19.30 Uhr, wird der Ortschaftsrat den Ortsvorsteher vorschlagen, dieser wird vom Forbacher Gemeinderat gewählt (Foto: mm).

Lichtenau

Otteni neuer Ortsvorsteher Lichtenau (ar) - Nach zehn Jahren hat der kleinste Lichtenauer Ortsteil Muckenschopf einen neuen Ortsvorsteher. Der neue Ortschafsrat (Foto: ar) wählte in seiner ersten Sitzung Jürgen Otteni zum Nachfolger von Helmut Pfeifer. Dieser war be der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.