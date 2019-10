"Ich habe niemandem geschadet"

"Mit ein wenig Abstand zur Wahl möchte ich zu der an mir und meinen Wahlkampfmaterialien geübten Kritik Stellung nehmen", schreibt Retsch. Wie berichtet, wird ihm vorgehalten, dass seine Wahlkampfbroschüre in weiten Teilen mit der von Constantin Braun, dem jetzigen Bürgermeister von Bietigheim, identisch sei.

"Ich habe meinen Amtsvorgänger im Hauptamt Sasbach, Herrn Braun, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, be i seinem erfolgreichen Wahlkampf vor vier Jahren unterstützt und mit seiner ausdrücklichen Erlaubnis erhebliche Teile seines Wahlprogrammes auch für meinen Wahlkampf übernommen", erläutert der künftige Bürgermeister und erklärt seine Beweggründe:

"Da sich die Ausgangssituationen und die anstehenden Herausforderungen für beide Gemeinden bei meinem Wahlkampfstart sehr ähnlich darstellten, war ich der Meinung, dass ich die guten Formulierungen auch problemlos für meinen Wahlkampf übernehmen kann. Ich war und bin nach wie vor der Meinung, dass die angesprochenen Themen in meiner Broschüre und Rede auf die Gemeinde Weisenbach zutreffen. Ich stehe auch jetzt hundertprozentig zu diesen Aussagen."

Der Schwerpunkt seines knapp dreimonatigen Wahlkampfes in Weisenbach habe auf der persönlichen Ebene gelegen: "Ich wollte so viele Menschen wie möglich persönlich kennenlernen - auch wenn ich im Nachhinein heute sagen würde, dass ich die Texte vielleicht besser hätte individualisieren können. Ich habe niemandem geschadet, niemandem etwas vorgespielt und niemandes Vertrauen missbraucht - sondern meine Ziele, Eindrücke und Bewertungen ausgedrückt."

"Im Übrigen", so Retsch weiter, "stammen viele Texte, die in Wahlkämpfen benutzt werden, nicht von den Bewerbern selbst, sondern aus den Federn von Unterstützern und Agenturen. Die meisten sind inhaltlich vergleichbar, weil auch die Aufgaben in Kommunen ähnlicher Größe zumeist vergleichbar sind." Er sei gerne bereit, die Vorgänge vor und nach der Wahl nochmals gemeinsam mit allen Bürgern zu besprechen. Dies habe er den Fraktionen des Gemeinderats angeboten.

Es habe in Weisenbach einen fairen, anständigen und sehr ambitionierten Wahlkampf von zwei kompetenten, fachlich und menschlich qualifizierten Kandidaten um das Bürgermeisteramt gegeben. "Die Entscheidung war denkbar knapp und ich war am Ende der Glücklichere. So ist die Demokratie", gibt der künftige Bürgermeister zu bedenken und appelliert an die Weisenbacher: "Lassen Sie uns nun alle zur Sacharbeit für unsere Gemeinde zurückkehren. Ich verspreche Ihnen, dass ich meine Lektion gelernt habe."

Jetzt gelte es, den Blick nach vorne zu richten: "Ich will mich nun mit voller Kraft zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung den anstehenden Herausforderungen zum Wohle Weisenbachs widmen und möchte Sie von meinen Fähigkeiten zur Führung meines neuen Amtes überzeugen. Ich möchte ein Bürgermeister für alle sein und vor allem auch auf die zugehen, die mir ihre Stimme nicht gegeben haben. Ich bitte Sie, zu einem vertrauensvollen Miteinander zurückzukehren, und ich verspreche, dass ich das mir Mögliche tun werde, um eventuell untereinander entstandene Gräben schnell wieder zu schließen."

Wer Interesse an einem persönlichen Gespräch mit Daniel Retsch hat, kann sich bei ihm melden unter kontakt@daniel-retsch.de oder unter (01 51) 61 46 54 00.