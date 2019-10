Wasserwerk Schwarzenbach ist am Netz

Wegen der Größe des Leitungsnetzes und des Fassungsvermögens des Hochbehälters Lindenhalde kommt laut Gemeinde das ungechlorte Wasser allerdings erst mit etwas Verzögerung in den Haushalten an. Das neue Wasserwerk wird noch eine Fassadenverkleidung aus Holz erhalten. Die Arbeiten sind für September vorgesehen.

Auch der Bau der Druckunterbrecherschächte schreitet weiter voran. Bereits zwei der drei Schächte sind verbaut und werden in Kürze ans Netz angeschlossen. "Der dritte Schacht ist in Arbeit", erläutert Ortsbaumeister Oliver Dietrich. Dies schränke den Betrieb des Wasserwerks Schwarzenbach allerdings nicht ein. Der Wasserdruck wird in drei Schritten von neun Bar auf ein Bar reduziert. Der hohe Druck entstehe durch das natürliche Gefälle, das Wasserwerk Schwarzenbach liegt auf knapp 700 Metern Höhe, der Hochbehälter Lindenhalde auf 425 Metern.

Übergabe des





Förderbescheids



Der erste Sanierungsabschnitt ist damit abgeschlossen. "Die für alle belastende Dauerchlorierung unseres Trinkwassers gehört der Vergangenheit an", teilt die Gemeindeverwaltung mit. Bürgermeisterin Katrin Buhrke besichtigte einen der neuen Druckunterbrecherschächte. Der nächste Schritt ist die Modernisierung der Versorgungseinheit Hundsbach. Die Ausführungsplanung für die Netze Gausbach, Langenbrand, Rote Lache und Herrenwies ist in Arbeit. Dort soll mit Ultrafiltrationsanlagen die Chlorierung bis zur endgültigen Sanierung eingestellt werden . Den Förderbescheid für die Anlagen übergibt Umweltstaatssekretär Andre Baumann am Montag, 29. Juli, um 10 Uhr in der Murghalle Forbach.