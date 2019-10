Personelle und strukturelle Weichenstellung bei Mediclin

Als sich die Klinikum Mittelbaden gGmbH vor neun Jahren vom Standort Gernsbach zurückgezogen und die Geriatrie in die Trägerschaft der Mediclin AG (Offenburg) übergeben hat, wurde ein sogenannter Gestellungsvertrag geschlossen. Dieser regelt die Arbeitnehmerüberlassung seitens des Klinikums an Mediclin, damit die in der Geriatrie Beschäftigten am Standort bleiben konnten - auf Basis des Tarifvertrags des Klinikums Mittelbaden und gegen komplette Kostenerstattung. Dieser Vertrag wurde jetzt von Mediclin zum Ende des Jahres 2020 aufgekündigt.

Das betrifft laut Jelina Schulz insgesamt 28 Mitarbeiter, darunter die Pflegedienstleiterin Heidrun Romoth, die sich entschieden hat, das Reha-Zentrum Gernsbach zum 30. September 2019 zu verlassen und zum Klinikum Mittelbaden zu wechseln. "Auch einige der anderen Mitarbeiter im Gestellungsvertrag werden zum Klinikum Mittelbaden zurückkehren", so Schulz.

Die Vertragsauflösung "war nicht unser Wunsch", betont Jürgen Jung. Der Kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden spricht von einer "guten Partnerschaft" mit der Mediclin AG, deren Entscheidung man aber akzeptiere. Derzeit führe man Gespräche mit allen Betroffenen, wo und wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellen. "Wir stehen zu unseren Arbeitsverträgen, die werden gehalten", versichert Jung.

Unterdessen ist man bei der Mediclin AG auf der Suche nach Nachfolgern für die Pflegedienstleitung und die Kaufmännische Direktion für das Haus in Gernsbach. "Darüber hinaus haben wir auch einige andere Stellen ausgeschrieben und suchen vor allem Mitarbeiter für die Bereiche Therapie und Pflege", erklärt Pressesprecherin Schulz. Das liege auch daran, dass Mediclin momentan die Weiterentwicklung des Standorts stark vorantreibe: "Zum einen liegen ganz aktuell Verträge der Deutschen Rentenversicherung Bund vor, die dem Reha-Zentrum die Zulassung zur Anschlussheilbehandlung in der Neurologie Phase D sowie in der Kardiologie erteilt. Damit können auch Versicherte der DRV Bund in vollem Umfang von den Leistungen des Mediclin Reha-Zentrums Gernsbach profitieren - ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Zukunft der Klinik." Damit einher gehen laut Schulz Personalvorgaben der DRV Bund, die durch die Klinik erfüllt werden müssen.

Zum anderen sei gerade ein Beschlussvorschlag des Reha-Zentrums auf Erhöhung der Betten für die neurologische Phase B angenommen worden. Damit sollen für die neurologische Frührehabilitation zukünftig sieben Betten mehr zur Verfügung stehen - "ebenfalls ein wichtiger Schritt, um die Zukunft des Standorts zu sichern", betont der Klinikbetreiber: "Auch aus diesem Grund sind gerade mehr Stellen ausgeschrieben als gewöhnlich."