Gaggenau setzt auf Elektro-Fahrzeuge

Neben der Stärkung des Kerngeschäfts im Bereich der schweren Getriebefertigung baue man gleichzeitig "die technologischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen für alternative Antriebsformen weiter aus", so der Standortleiter. Künftig sollen im Murgtal Komponenten für die Elektro-Achse des Mercedes-Benz eActros gefertigt werden.

"Die Situation kühlt sich etwas ab", gab der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Daimler AG und Betriebsratsvorsitzende am Standort Gaggenau, Michael Brecht, zu bedenken. Noch gebe es im Murgtal eine gute Auslastung. Die Nutzfahrzeugkonjunktur sei seit Jahren extrem hoch und noch nie so lange so positiv. "Allerdings wurden in den letzten Wochen Rückgänge in der Nachfrage verzeichnet." Die Beschäftigungssituation sei trotz schwächelnder Auftragseingänge im Truckbereich mit fast 6 800 Mitarbeitern weiter stabil. "Wir befinden uns trotz allem noch auf einem guten Niveau. Wir werden aber die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten", sagte Udo Roth, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Die Daimler AG befinde sich in einer "unschönen Situation", so Brecht. Das Umfeld sei von unberechenbaren politischen Rahmenbedingungen, einer Eintrübung der Konjunktur und der Transformation der Automobilbranche geprägt. Die Notwendigkeit einer Strukturoptimierung betreffe das ganze Unternehmen, könne aber in den einzelnen Bereichen unterschiedliche Ausprägungen zu unterschiedlichen Zeiten erfordern. Der Gesamtbetriebsrat sei bereit, unterschiedliche Maßnahmen nach Beratung mit den lokalen Betriebsratsgremien umzusetzen. Dazu wurde eine Umsetzungsvereinbarung mit dem Unternehmen verhandelt. Zwingend notwendig sei, einen breiten Mitarbeiterbeteiligungsprozess zu etablieren. Ein pauschal budgetgetriebener Personalabbau werde abgelehnt, so Brecht.

Die Produktion des Frontschaltgetriebes im Werkteil Rastatt werde 2023 auslaufen. Hintergrund: Es gebe zwar deutlich steigende Absätze in der Kompaktklasse, die Kunden würden aber Automatikgetriebe bevorzugen. Rund 200 Beschäftigte in der Produktion seien betroffen. Der Betriebsrat fordert eine "angemessene Kompensation vom Unternehmen". Verhandlungen würden im September starten.

Ab April 2021 werden Räder, Wellen und Gehäuse des elektrischen Antriebsmoduls für die zweite Generation des eActros in Gaggenau produziert. Dadurch könnten eventuell negative Beschäftigungseffekte durch den Entfall des herkömmlichen Getriebes frühzeitig kompensiert werden.

Konzern investiert



30 Millionen Euro



Abschied nehmen heißt es vom Bau 50 an der Goethestraße/Schillerstraße. Das Gebäude soll im August abgerissen werden. Die Verlagerungen von Versand in Bau 24 (dort, wo die Betriebsversammlungen stattfinden) und Riemenbereich in Bau 46 laufen und sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. In dem Neubau soll der Ausbau des "Klappenteilegeschäfts" (Türen, Kofferraum, Motorhaube) durch die Errichtung eines Kompetenzzentrums vorangetrieben werden. Das sichere Beschäftigung und erschließe Wachstumschancen, so Brecht. Die Kosten werden mit rund 30 Millionen Euro angegeben. Klappenteile werden derzeit noch in Bad Rotenfels hergestellt. 30 Millionen für ein Einzelprojekt zeigten laut Thomas Twork, dass der Konzern am Standort Gaggenau festhalten und ihn stärken wolle.