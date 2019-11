Generalprobe bestanden

Jetzt ist es soweit: "Die Generalprobe haben die neuen Sicherheitspoller auf dem Bahnhofsplatz bereits bestanden", berichtete gestern die städtische Pressestelle. Am kommenden Montag werde der Platz wieder befahrbar sein. In den vergangenen Wochen wurden die bisherigen Absperrpfosten abgebaut und neue, wesentlich größere Poller eingebaut. "Stabil genug für einen Lkw-Anprall - und sie funktionieren dann auch noch", hatte Bürgermeister Michael Pfeiffer Anfang Dezember 2018 im Bau- und Umweltausschuss für die Erneuerung geworben.

"Die Bedientechnik ist geblieben", erklärt die Stadt, dass es für die Karteninhaber keine Änderungen gibt. Einziger Unterschied zu früher: Es senken sich nun zwei "massive, anprallsichere Poller" bei gewünschter Einfahrt ab. Damit hofft die Stadtverwaltung, endlich die immer wieder stattgefundenen "Auffahr-Unfälle", die zu Beschädigungen an den Pollern geführt haben, in Zukunft verhindern zu können. Oftmals mussten die Poller danach repariert oder gar ersetzt werden. Die neuen Poller verfügen durch ihre Größe über einen deutlich höheren Anprallschutz. Rund 60 000 Euro wurden in den Umbau investiert.

Apropos Kosten: Auf Anfrage nennt die Stadt für die bisherige Schadenssumme etwa 30 000 Euro. Pressesprecherin Judith Feuerer weist darauf hin, dass nicht jedes Mal eine Fachfirma aus Stuttgart zur Reparatur anrücken musste. Mehrfach hätten Bauhofmitarbeiter die Schäden beheben können - deren Arbeitsleistung ist in den genannten 30 000 Euro nicht enthalten. Zudem habe es in der Vergangenheit auch kleinere Schäden gegeben, die ohne großen finanziellen Aufwand behoben werden konnten. Außerdem liefen in einigen Fällen noch juristische Auseinandersetzungen. So auch mit einem Gastronomen, dessen Auto durch die Poller beschädigt wurde - und umgekehrt. Wer für diesen Schaden aufkommen muss, wird vom Gericht noch geklärt. Verhandlungen gab es bereits (wir berichteten). Gutachter waren vor Ort. Ein neuer Gerichtstermin steht laut Stadt noch nicht fest.