Am späten Abend fällt die Swim Night dann doch ins Wasser

Baden-Baden

Unwetter verschont Region Baden-Baden (ml) - Heftige Gewitter haben in der Nacht zum Samstag über dem Südwesten gewütet. Nach Auskunft der Polizei kam es in den Gebieten der Präsidien Offenburg und Karlsruhe aber zu keinen größeren Schäden oder besonderen Einsätzen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (ml) - Heftige Gewitter haben in der Nacht zum Samstag über dem Südwesten gewütet. Nach Auskunft der Polizei kam es in den Gebieten der Präsidien Offenburg und Karlsruhe aber zu keinen größeren Schäden oder besonderen Einsätzen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Warnung vor schweren Gewittern Stuttgart (lsw) - Nach der Hitze der vergangenen Tage kann es zum Wochenende im Südwesten Deutschlands zu Unwettern kommen. Ab Freitagnachmittag bildeten sich sporadisch einzelne, dafür aber meist schwere Gewitter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach der Hitze der vergangenen Tage kann es zum Wochenende im Südwesten Deutschlands zu Unwettern kommen. Ab Freitagnachmittag bildeten sich sporadisch einzelne, dafür aber meist schwere Gewitter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Spielefest wird nachgeholt Rastatt (red) - Das Spielefest im Rastatter Stadtpark wird am morgigen Freitag, 26. Juli, nachgeholt. Ein Gewitter hatten die Veranstalter vor zwei Wochen gezwungen, das Fest abzusagen. Die Gemeinwesenarbeit West lädt zwischen 15 und 18.30 Uhr zu einem bunten Programm ein (Foto:pr). » Weitersagen (red) - Das Spielefest im Rastatter Stadtpark wird am morgigen Freitag, 26. Juli, nachgeholt. Ein Gewitter hatten die Veranstalter vor zwei Wochen gezwungen, das Fest abzusagen. Die Gemeinwesenarbeit West lädt zwischen 15 und 18.30 Uhr zu einem bunten Programm ein (Foto:pr). » - Mehr