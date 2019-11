Lebendig und farbenprächtig

Gaggenau



Freiolsheim feiert ganz in Weiß Gaggenau (er) - Das Weiße Fest wird den Freiolsheimern und ihren auswärtigen Gästen als einer der leuchtenden Höhepunkte des Jubiläumsjahrs "800 Jahre Freiolsheim" lange in Erinnerung bleiben. Rund 1 000 in Weiß gekleidete Menschen feierten das Ortsjubiläum (Foto: Rohwer).