Am späten Abend fällt die Swim Night dann doch ins Wasser

Offenbach

Gewitter bringen Abkühlung Offenbach (dpa) - Nach Rekordtemperaturen in der Vorwoche klingt der Julimit moderaten Temperaturen aus. Gewitter und lokale Unwetter lösen dem Deutschen Wetterdienst zufolge die Hitze weitgehend ab, auch wenn es vielerorts zunächst trocken bleibt (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Brunnenfest endet vorzeitig Bühl (ar) - Im kommenden Jahr feiert das vom Musikverein Weitenung alljährlich zum Ferienstart organisierte "Brunnenfest" seinen 30. Geburtstag. An Attraktivität hat der Open-Air-Hock nichts verloren. Ein Unwetter sorgte am Freitagabend aber für ein vorzeitiges Ende (Foto: Gangl).

Baden-Baden

Unwetter verschont Region Baden-Baden (ml) - Heftige Gewitter haben in der Nacht zum Samstag über dem Südwesten gewütet. Nach Auskunft der Polizei kam es in den Gebieten der Präsidien Offenburg und Karlsruhe aber zu keinen größeren Schäden oder besonderen Einsätzen (Symbolfoto: dpa).