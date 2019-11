Das Ende der Dauerchlorierung

Stuttgart

Kunstrasen: Keine neuen Bauprojekte Stuttgart (lsw) - Die Fußball-Verbände Baden-Württembergs haben in der Debatte um Kunstrasenplätze die Entscheidung der Landesregierung kritisiert, die finanzielle Förderung künftig einzustellen. Das bedeute, dass im Moment keine neuen Bauprojekte in Angriff genommen werden können (Foto: dpa/av).

Gaggenau

"Hotel California" ersäuft im Regen Gaggenau (hap) - Nachdem ein Hitzerekord nach dem anderem eingestellt wurde, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass auch das sechste Gaggtival in einer lauen Sommernacht zu Ende gehen werde. Doch einmal erwischt es auch das Gaggtival mit heftigem Regenguss (Foto: hap).

Freiburg

Gericht will Zeugen befragen Freiburg (lsw) - Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco will das Landgericht Freiburg am Montag Besucher der Diskothek als Zeugen hören. Sie sollen Angaben zur Tatnacht machen. Zunächst sollen vier Zeugen angehört werden (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Brunnenfest endet vorzeitig Bühl (ar) - Im kommenden Jahr feiert das vom Musikverein Weitenung alljährlich zum Ferienstart organisierte "Brunnenfest" seinen 30. Geburtstag. An Attraktivität hat der Open-Air-Hock nichts verloren. Ein Unwetter sorgte am Freitagabend aber für ein vorzeitiges Ende (Foto: Gangl).