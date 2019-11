Das Ende der Dauerchlorierung

Bühl

Altbau "Windeck" wird saniert Bühl (jo) - Die Sanierung des Windeck-Gymnasiums (Ostflügel) soll nicht dem Rotstift zum Opfer fallen. Dies bekräftige OB Hubert Schnurr trotz der angespannten städtischen Haushaltlage. Der Gemeinderat beschloss, das Vergabeverfahren für die Fachplanung einzuleiten (Foto: jo).

Ulm

Baumgarten gewinnt Gold Ulm (red) - Gold für den Baden-Badener Justus Baumgarten (Foto: rawo), Silber für Vanessa Kobialka und Bronze für Nico Maier: Das war die erfolgreiche Ausbeute der Nachwuchsleichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm.