Mit dem Fahrrad über die Alpen

Zunächst lernten die Schüler theoretische Grundlagen für eine derartige Überfahrt. Sporttheorie, Technik am Rad, Erste Hilfe und der Umgang mit einem GPS-Gerät standen unter anderem auf dem Lehrplan. Dazu kamen einmal in der Woche Trainingseinheiten, von abendlichen Radtouren bis hin zu Tagesausflügen. Zusätzlich war als Seminararbeit ein Tag mit Route, Höhenkarte und Unterkunft zu planen.

Während andere Schüler sich im Rahmen ihrer Studienfahrt auf den Weg nach Kroatien oder Spanien machten, schulterten die Teilnehmer der Tour ihre Rucksäcke und machten sich gemeinsam mit Eltern und einem Fahrzeug für die Räder auf ins österreichische Ehrwald.

46 Kilometer und 1 350 Höhenmeter, größtenteils abseits von asphaltieren Straßen, galt es auf der ersten Etappe nach Wenns zu bewältigen. An Tag zwei ging es von dort aus weiter nach Nauders, über den Aussichtspunkt Pillerhöhe. Am Folgetag standen weitere 49 Kilometer auf dem Programm - inklusive der Grenzüberquerung nach Südtirol, um dort in Stilfs zu rasten. An Tag vier war es Zeit für die "Königsetappe" der Tour: von Stilfs nach Naturns über das Madritschjoch. Der Gipfel liegt bei über 3 000 Höhenmetern und ist somit einer der höchsten Alpenübergänge für Radfahrer.

Von Naturns ging es am nächsten Tag über die Naturnser Alm nach St. Walburg. Dieser war mit 37 Kilometern zwar der kürzeste Streckenabschnitt, aber mit einem Anstieg von 1 930 Höhenmetern sicherlich nicht der leichteste. Die letzte Etappe führte die Schüler von St. Walburg aus über das Plätzer Jöchl zum Kalterer See. Nach rund 315 Kilometern ging mit dem Bus zurück nach Gaggenau.

Erwähnenswert ist hierbei, dass die 15- und 17-jährigen Schüler nur das Nötigste dabei hatten und ihr Gepäck stets im Rucksack auf dem Rücken trugen, da man auf ein Begleitfahrzeug verzichtet hatte. "Es war uns wichtig, dass wir minimalistisch auskommen", berichtet Lehrer Thomas Reiß. Die beiden Lehrkräfte des Goethe-Gymnasiums blickten auf eine anstrengende, aber pädagogisch wertvolle Studienfahrt zurück.

Die Stimmung sei durchgehend gut gewesen und man habe sich stets gegenseitig unterstützt. Für das Gemeinschaftsgefühl bekamen alle Schüler einheitliche Trikots. Auch sei die Tour größtenteils verletzungsfrei abgelaufen, lediglich wenige kleinere Stürze hatten die beiden betreuenden Pädagogen zu verzeichnen.