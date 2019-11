Altstadt im Fokus

Gernsbach

Stadthalle als Sterne-Restaurant Gernsbach (vgk) - Gepflegte Küche, Tischkultur, Musik und Tanz - und das für den guten Zweck. Rund 200 Gäste folgten am Sonntag dem Aufruf von Sternekoch Bernd Werner und seinem Küchenchef Andreas Laux, sich im Rahmen des 800. Stadtjubiläums karitativ zu engagieren (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Gepflegte Küche, Tischkultur, Musik und Tanz - und das für den guten Zweck. Rund 200 Gäste folgten am Sonntag dem Aufruf von Sternekoch Bernd Werner und seinem Küchenchef Andreas Laux, sich im Rahmen des 800. Stadtjubiläums karitativ zu engagieren (Foto: vgk). » - Mehr

Weisenbach

Viele Verdienste um die Gemeinde Weisenbach (vgk) - Mit Gottfried Lang feiert am Samstag ein vielfach engagierter Weisenbacher seinen 70. Geburtstag. Neben seinem Engagement in Vereinen war er seit 1979 Mitglied des Gemeinderats. Der Lehrer unterrichtete bis zu seiner Pensionierung 2012 in Forbach (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Mit Gottfried Lang feiert am Samstag ein vielfach engagierter Weisenbacher seinen 70. Geburtstag. Neben seinem Engagement in Vereinen war er seit 1979 Mitglied des Gemeinderats. Der Lehrer unterrichtete bis zu seiner Pensionierung 2012 in Forbach (Foto: vgk). » - Mehr