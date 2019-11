Rätselraten um Schussgeräusche am frühen Dienstagmorgen Gaggenau (tom) - Nächtliche Schüsse auf Enten und andere Tiere an der Murg am frühen Dienstagmorgen? Davon ist in sozialen Medien seit gestern die Rede. Doch laut Polizei gibt es keine Hinweise auf den Gebrauch von Feuerwaffen in diesem Bereich in besagtem Zeitraum. Der Leiter des Polizeireviers Gaggenau, Jörn Hinrichsen, bestätigt allerdings, dass eine besorgte Bürgerin sich um 2.37 U hr telefonisch gemeldet habe. Im Umfeld der Tankstelle bei der Berliner Brücke seien Schüsse gefallen, so ihre Aussage. (tom) - Nächtliche Schüsse auf Enten und andere Tiere an der Murg am frühen Dienstagmorgen? Davon ist in sozialen Medien seit gestern die Rede. Doch laut Polizei gibt es keine Hinweise auf den Gebrauch von Feuerwaffen in diesem Bereich in besagtem Zeitraum. Der Leiter des Polizeireviers Gaggenau, Jörn Hinrichsen, bestätigt allerdings, dass eine besorgte Bürgerin sich um 2.37 U hr telefonisch gemeldet habe. Im Umfeld der Tankstelle bei der Berliner Brücke seien Schüsse gefallen, so ihre Aussage. "Zwei Streifen sind gleich rausgefahren", berichtete Hinrichsen gestern im BT-Gespräch. Aber es sei "überhaupt nichts" festgestellt worden. Es gingen auch keine weiteren Anrufe ein, sagte der Revierleiter. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Schussgeräusche aus dem Außenbereich in der Nacht bis in die Innenstadt hinein hallen könnten. Schüsse möglicherweise aus dem Wald während einer Jagd also? Ein Herantragen von Schall auch aus weiter entfernten Gebieten sei nicht abwegig, gab Hinrichsen zu bedenken. Es gebe darüber hinaus keine Hinweise, dass Schüsse im besiedelten Bereich gefallen sein könnten. Hinrichsen abschließend: "Wir haben den Bereich abgesucht, aber nichts gefunden. Auch von Fußgängern sind keine toten Tiere gemeldet worden."

