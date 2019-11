Motorradfreunde bremsen Bremsen aus

Baden-Baden

Baby bei Unfall schwer verletzt Baden-Baden (vn) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der B500 in der Nähe von Iffezheim ist ein 15 Monate altes Baby schwer verletzt worden. Sechs weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. (Foto: fuv). » Weitersagen (vn) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der B500 in der Nähe von Iffezheim ist ein 15 Monate altes Baby schwer verletzt worden. Sechs weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. (Foto: fuv). » - Mehr

Rastatt

Verlorene Schaufel löst Unfall aus Rastatt (red) - Eine Schaufel hat am Dienstagmorgen in der Oberwaldstraße einen Auffahrunfall ausgelöst. Diese fiel von der Ladefläche eines Autos und veranlasste einen dahinter fahrenden Mann dazu, stark zu bremsen - doch hinter ihm bremste ein 20-Jähriger zu spät (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine Schaufel hat am Dienstagmorgen in der Oberwaldstraße einen Auffahrunfall ausgelöst. Diese fiel von der Ladefläche eines Autos und veranlasste einen dahinter fahrenden Mann dazu, stark zu bremsen - doch hinter ihm bremste ein 20-Jähriger zu spät (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baiersbronn

Motorradfahrer tödlich verletzt Baiersbronn (red) - Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B462 tödlich verunglückt. Er hatte das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos zu spät bemerkt und versuchte, diesem auszuweichen. Dabei prallte er gegen einen anderen Wagen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B462 tödlich verunglückt. Er hatte das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos zu spät bemerkt und versuchte, diesem auszuweichen. Dabei prallte er gegen einen anderen Wagen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Radrennen in Steinbach Baden-Baden (cn) - Ein helles Klackgeräusch verursachen die Radrennschuhe von Philipp Küllmer und Dominik Merseburg. Die beiden Radrennsportler vom RSC Kempten gehören zu den Favoriten des Radkriteriums in Steinbach das der RSV Yburg zum 25. Mal veranstaltet (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Ein helles Klackgeräusch verursachen die Radrennschuhe von Philipp Küllmer und Dominik Merseburg. Die beiden Radrennsportler vom RSC Kempten gehören zu den Favoriten des Radkriteriums in Steinbach das der RSV Yburg zum 25. Mal veranstaltet (Foto: cn). » - Mehr