Sozialstation erweitert ihr Betreuungsangebot

Baden-Baden

Tagespflege feiert Jubiläum Baden-Baden (cn) - In diesem Jahr feiert die Tagespflegestätte der Caritas in Steinbach ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum, das am 11. Mai groß gefeiert wird, ist ein Grund, einen Blick auf die Anfänge der Einrichtung als Tagespflegestation zu lenken (Foto: Nickweiler).

Rastatt

Neuer Chef des DRK-Kreisverbands Rastatt (ema) - "Ich bin ein Rotkreuzkind", sagt Stefan Leiber-Pfeffinger über sich. Schon seinen Zivildienst absolvierte er beim DRK. Der 40-Jährige ist neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Rastatt - und kann sich vorstellen, dass das DRK Träger eines Kindergartens wird (Foto: ema).

Gernsbach

"Das bereichert unsere Stadt" Gernsbach (red) - "Trotz einigem Gegenwind setzen wir das Vorhaben jetzt in die Tat um", freute sich Tobias Wüst über den ersten Spatenstich, der den offiziellen Baubeginn des Projekts der ABCE (A better Choice of Estate GmbH & Co. KG) in der Schwarzwaldstraße symbolisierte (Foto: stj).

Baden-Baden

CHD: Neue Wohnanlage Baden-Baden (red) - Am 1. April hat der Verein Christlicher Hilfsdienst (CHD) seine neue "Wohnanlage Rebland" in Steinbach in Betrieb genommen. Gleichzeitig startete die im selben Gebäude angesiedelte "Tagespflege Rebland", die an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat (Foto: CHD).